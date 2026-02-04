$43.190.22
10:29 • 3920 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 5804 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
07:36 • 9008 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 24735 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 42613 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35581 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35696 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32950 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20831 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28874 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Новый роман? Анна Саливанчук очаровала поклонников нежным танцем с цветами

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Актриса Анна Саливанчук опубликовала видео, где она танцует с букетом тюльпанов, намекая на появление таинственного поклонника. Это произошло после ее признания об ожидании любви.

Новый роман? Анна Саливанчук очаровала поклонников нежным танцем с цветами
Фото: www.instagram.com/salivanchuk.anna

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук поделилась в соцсетях новыми эмоциями, которые, очевидно, свидетельствуют об изменениях в ее личной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Детали

Звезда опубликовала ролик, где видно, как она танцует с роскошным букетом весенних тюльпанов в руках. Селебритис выглядела невероятно счастливой и излучала легкость на видео.

Как видим из кадров, актриса предстала в атласном пижамном комплекте и халате с перьями. Улыбка Саливанчук говорила больше, чем любые слова. Своей подписью к публикации Анна добавила еще больше интриги.

Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто

- резюмировала артистка.

Недавно Саливанчук признавалась, что ждет свою любовь, которая подарит ей радость и, возможно, детей. Судя по последнему посту, в жизни актрисы все-таки появился таинственный ухажер.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, как Анна Саливанчук стала бабушкой.

Станислав Кармазин

