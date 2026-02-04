Новый роман? Анна Саливанчук очаровала поклонников нежным танцем с цветами

Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук поделилась в соцсетях новыми эмоциями, которые, очевидно, свидетельствуют об изменениях в ее личной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

Звезда опубликовала ролик, где видно, как она танцует с роскошным букетом весенних тюльпанов в руках. Селебритис выглядела невероятно счастливой и излучала легкость на видео.

Как видим из кадров, актриса предстала в атласном пижамном комплекте и халате с перьями. Улыбка Саливанчук говорила больше, чем любые слова. Своей подписью к публикации Анна добавила еще больше интриги.

Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто