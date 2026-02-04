Новый роман? Анна Саливанчук очаровала поклонников нежным танцем с цветами
Киев • УНН
Актриса Анна Саливанчук опубликовала видео, где она танцует с букетом тюльпанов, намекая на появление таинственного поклонника. Это произошло после ее признания об ожидании любви.
Популярная украинская актриса, звезда сериала "Сваты" Анна Саливанчук поделилась в соцсетях новыми эмоциями, которые, очевидно, свидетельствуют об изменениях в ее личной жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.
Детали
Звезда опубликовала ролик, где видно, как она танцует с роскошным букетом весенних тюльпанов в руках. Селебритис выглядела невероятно счастливой и излучала легкость на видео.
Как видим из кадров, актриса предстала в атласном пижамном комплекте и халате с перьями. Улыбка Саливанчук говорила больше, чем любые слова. Своей подписью к публикации Анна добавила еще больше интриги.
Когда глаза светятся и тюльпаны в вазе, все понятно. Спасибо, сам знаешь кто
Недавно Саливанчук признавалась, что ждет свою любовь, которая подарит ей радость и, возможно, детей. Судя по последнему посту, в жизни актрисы все-таки появился таинственный ухажер.
Напомним
