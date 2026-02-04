Новий роман? Анна Саліванчук зачарувала шанувальників ніжним танцем із квітами

Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук поділилася в соцмережах новими емоціями, які, вочевидь, свідчать про зміни в її особистому житті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Зірка опублікувала ролик, де видно, як вона танцює з розкішним букетом весняних тюльпанів у руках. Селебритіс мала неймовірно щасливий вигляд та випромінювала легкість на відео.

Як бачимо з кадрів, акторка постала в атласному піжамному комплекті та халаті з пір’ям. Усмішка Саліванчук говорила більше, ніж будь-які слова. Своїм підписом до публікації Анна додала ще більше інтриги.

Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто