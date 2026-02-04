$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 6616 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 2078 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 9564 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 25045 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 42952 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35743 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35790 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 33020 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20869 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Новий роман? Анна Саліванчук зачарувала шанувальників ніжним танцем із квітами

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Акторка Анна Саліванчук опублікувала відео, де вона танцює з букетом тюльпанів, натякаючи на появу таємничого залицяльника. Це сталося після її зізнання про очікування кохання.

Новий роман? Анна Саліванчук зачарувала шанувальників ніжним танцем із квітами
Фото: www.instagram.com/salivanchuk.anna

Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук поділилася в соцмережах новими емоціями, які, вочевидь, свідчать про зміни в її особистому житті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі

Зірка опублікувала ролик, де видно, як вона танцює з розкішним букетом весняних тюльпанів у руках. Селебритіс мала неймовірно щасливий вигляд та випромінювала легкість на відео.

Як бачимо з кадрів, акторка постала в атласному піжамному комплекті та халаті з пір’ям. Усмішка Саліванчук говорила більше, ніж будь-які слова. Своїм підписом до публікації Анна додала ще  більше інтриги.

Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто

 - резюмувала артистка.

Нещодавно Саліванчук зізнавалася, що чекає на своє кохання, яке подарує їй радість і, можливо, дітей. Судячи з останнього посту, у житті акторки таки з’явився таємничий залицяльник.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв про те, як Анна Саліванчук стала бабусею.

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
