Новий роман? Анна Саліванчук зачарувала шанувальників ніжним танцем із квітами
Київ • УНН
Акторка Анна Саліванчук опублікувала відео, де вона танцює з букетом тюльпанів, натякаючи на появу таємничого залицяльника. Це сталося після її зізнання про очікування кохання.
Популярна українська акторка, зірка серіалу "Свати" Анна Саліванчук поділилася в соцмережах новими емоціями, які, вочевидь, свідчать про зміни в її особистому житті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram знаменитості.
Деталі
Зірка опублікувала ролик, де видно, як вона танцює з розкішним букетом весняних тюльпанів у руках. Селебритіс мала неймовірно щасливий вигляд та випромінювала легкість на відео.
Як бачимо з кадрів, акторка постала в атласному піжамному комплекті та халаті з пір’ям. Усмішка Саліванчук говорила більше, ніж будь-які слова. Своїм підписом до публікації Анна додала ще більше інтриги.
Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто
Нещодавно Саліванчук зізнавалася, що чекає на своє кохання, яке подарує їй радість і, можливо, дітей. Судячи з останнього посту, у житті акторки таки з’явився таємничий залицяльник.
Нагадаємо
