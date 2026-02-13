Агробізнесмен Сергій Тарасов може отримати нову підозру за розкрадання 1500 га землі.

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 2886 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 19669 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 31125 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 27995 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 24019 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 36063 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 59202 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40905 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 57042 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36548 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 23937 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 32278 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 15163 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 10492 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 18809 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 19641 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 31092 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 32601 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 59122 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 100444 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 15433 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 27191 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 31191 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 56665 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 48918 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

Агробізнесмен Сергій Тарасов може отримати нову підозру за розкрадання 1500 га землі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Агробізнесмен Сергій Тарасов може отримати нову підозру за розкрадання 1500 га землі.

Агробізнесмен Сергій Тарасов може отримати нову підозру за розкрадання 1500 га землі

Правоохоронці розслідують справу про незаконне виведення 1500 га землі в інтересах агрохолдингу I&U Group, що належить бізнесмену Сергію Тарасову. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на дані судового реєстру.

За версією слідства, у результаті незаконних дій посадовців місцевої сільради Сергій Тарасов отримав півтори тисячі гектарів землі у Кіровоградській області всього за 40 тисяч гривень. Загалом у схемі фігурує більше ніж 10 осіб, серед яких представники місцевого самоврядування, Держгеокадастру, приватні підприємці та засновник I&U Group Сергій Тарасов. 

У документі зазначається, що Микільська сільська рада увійшла до складу учасників компанії "Мега-тренд", внісши до статутного капіталу 10 стільців, вартістю менше 2 тис. грн. Таким чином приватна компанія здобула право на пільгове отримання 49 ділянок, загальною площею близько 1 500 га. 

За кілька місяців сільрада продала свою частку в товаристві за 30 тисяч гривень. А згодом вже саме товариство передало свої 100% прав засновнику групи компаній I&U Group Сергію Тарасову за 40 000 грн. Тоді як під час досудового розслідування незалежна оцінка встановила, що ринкова вартість прав компанії на той момент складала понад 15,4 млн грн. 

Як стверджують правоохоронці, у такий спосіб громаді було завдано понад 10 млн грн збитків. Розслідування триває. 

Нагадаємо, минулого року поліція скерувала до суду справу про схожу земельну аферу, у якій підозрюють Сергія Тарасова та його близьке оточення. Їх обвинувачують у заволодінні десятками тисяч гектарів земель військових. Правоохоронці оголосили бізнесмена в міжнародний розшук оскільки він переховується за кордоном, куди мільйонер виїхав під приводом лікування.

Лілія Подоляк

Суспільство
Нерухомість
Село
Війна в Україні
Державний кордон України
Кіровоградська область