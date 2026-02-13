Агробизнесмен Сергей Тарасов может получить новое подозрение за хищение 1500 га земли.

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 4078 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 21992 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 33619 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 29546 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 25067 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 36596 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 59714 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 40992 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 57749 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 36604 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 24749 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34005 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 16556 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 11539 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 20417 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 21992 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 33619 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 34742 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 60205 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 101530 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 17149 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 27788 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 31720 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 57201 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 49427 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Фильм

Агробизнесмен Сергей Тарасов может получить новое подозрение за хищение 1500 га земли

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Агробизнесмен Сергей Тарасов может получить новое подозрение за хищение 1500 га земли.

Агробизнесмен Сергей Тарасов может получить новое подозрение за хищение 1500 га земли

Правоохранители расследуют дело о незаконном выводе 1500 га земли в интересах агрохолдинга I&U Group, принадлежащего бизнесмену Сергею Тарасову. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные судебного реестра. 

По версии следствия, в результате незаконных действий должностных лиц местного сельсовета Сергей Тарасов получил полторы тысячи гектаров земли в Кировоградской области всего за 40 тысяч гривен. Всего в схеме фигурирует более 10 человек, среди которых представители местного самоуправления, Госгеокадастра, частные предприниматели и основатель I&U Group Сергей Тарасов. 

В документе отмечается, что Никольский сельский совет вошел в состав участников компании "Мега-тренд", внеся в уставный капитал 10 стульев стоимостью менее 2 тыс. грн. Таким образом, частная компания получила право на льготное получение 49 участков общей площадью около 1 500 га. 

За несколько месяцев сельсовет продал свою долю в обществе за 30 тысяч гривен. А впоследствии уже само общество передало свои 100% прав основателю группы компаний I&U Group Сергею Тарасову за 40 000 грн. Тогда как в ходе досудебного расследования независимая оценка установила, что рыночная стоимость прав компании на тот момент составляла более 15,4 млн грн. 

Как утверждают правоохранители, таким образом общине был нанесен ущерб в размере более 10 млн грн. Расследование продолжается. 

Напомним, в прошлом году полиция направила в суд дело о похожей земельной афере, в которой подозревают Сергея Тарасова и его близкое окружение. Их обвиняют в завладении десятками тысяч гектаров земель военных. Правоохранители объявили бизнесмена в международный розыск, поскольку он скрывается за границей, куда миллионер уехал под предлогом лечения.

Лилия Подоляк

Общество
Недвижимость
Село
Война в Украине
Государственная граница Украины
Кировоградская область