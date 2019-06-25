Аграрії зібрали близько 5% врожаю зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Аграрії восьми областей України вже розпочали жнива, вже зібрано 1,6 млн тонн, або 5%, зерна нового врожаю. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
"Станом на 25 червня аграрії у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській та Полтавській областях розпочали збирання ранніх зернових культур. Так, вже зібрано 1,6 млн тонн (5%) зерна нового врожаю з площі 522 тис. га", - вказали у відомстві.
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Зокрема, намолочено:
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- озимої пшениці – 496 тис. тонн з площі 156 тис. га або 2% до прогнозу;
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- ячменю – 1,0 млн тонн з площі 324 тис. га або 13% до прогнозу;
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- гороху – 88 тис. тонн з площі 42 тис. га.
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Окрім того, зібрано 93 тис. тонн озимого ріпаку з площі 52 тис. га або 4% до прогнозу, при врожайності 18,0 ц/га (у 2018 році – 17,4 ц/га).
Нагадаємо, Україна торік подолала історичний рубіж щодо виробництва зерна.
За прогнозом Мінагрополітики, експорт зернових цього маркетингового року сягне 49 млн тонн.