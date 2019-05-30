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Урожай ранніх зернових очікується не нижчим за торішній

Урожай ранніх зернових очікується не нижчим за торішній

Київ • УНН

 • 9756 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні немає жодних підстав вважати, що урожай ранніх зернових-2019 буде нижчим за торішній. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Сьогодні вже на всій території країни відмічається колосіння ранніх ярих зернових культур, зокрема ячменю, пшениці та жита. У другій половині червня аграрії вже розпочнуть збирати перші врожаї", - вказав посадовець.

З його слів, період перезимівлі був сприятливим для повного збереження посівів озимих культур.

"А весняні погодні умови маємо кращі у порівнянні з минулим роком, а саме – раннє відновлення вегетації, помірні температурні режими, близьке до норми вологозабезпечення. Тому в даний час немає жодних підстав вважати, що урожай ранніх зернових культур 2019-го року буде нижчим за минулорічний", - зазначив Топчій.

Заступник міністра наголосив, що ризики втрати частини вирощеного урожаю та погіршення якісних показників зерна присутні протягом всього вегетаційного періоду, тому попередній прогноз валового збору всіх зернових та зернобобових культур в Україні буде складено у кінці червня або на початку липня поточного року.

При цьому у Мінагрополітики додали, що весняна посівна кампанія в Україні завершується, і в цілому зернові культури посіяні на площі 14,8 млн гектарів. У той же час, збирання ранніх зернових та зернобобових культур невдовзі розпочнуть аграрії південних областей.

Нагадаємо, за даними оновленого консенсус-прогнозу МЕРТ, експерти прогнозують врожай зернових цього року на рівні 63,2 млн тонн, що на 100 тис. тонн менше, ніж прогнозувалося у грудні. 

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