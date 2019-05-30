Урожай ранніх зернових очікується не нижчим за торішній

КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні немає жодних підстав вважати, що урожай ранніх зернових-2019 буде нижчим за торішній. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.