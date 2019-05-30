Урожай ранних зерновых ожидается не ниже прошлогоднего
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня нет никаких оснований считать, что урожай ранних зерновых-2019 будет ниже прошлогоднего. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сегодня уже на всей территории страны отмечается колошение ранних яровых зерновых культур, в частности ячменя, пшеницы и ржи. Во второй половине июня аграрии уже начнут собирать первые урожаи", - отметил чиновник.
По его словам, период перезимовки был благоприятным для полного сохранения посевов озимых культур.
"А весенние погодные условия имеем лучше по сравнению с прошлым годом, а именно - раннее восстановление вегетации, умеренные температурные режимы, близкая к норме влагообеспеченность. Поэтому в настоящее время нет никаких оснований считать, что урожай ранних зерновых культур 2019-го года будет ниже прошлогоднего", - отметил Топчий.
Заместитель министра добавил, что риски потери части выращенного урожая и ухудшение качественных показателей зерна присутствуют в течение всего вегетационного периода, поэтому предыдущий прогноз валового сбора всех зерновых и зернобобовых культур в Украине будет составлен в конце июня или в начале июля текущего года.
При этом в Минагрополитики добавили, что весенняя посевная кампания в Украине завершается, и в целом зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн гектаров. В то же время, уборку ранних зерновых и зернобобовых культур вскоре начнут аграрии южных областей.
Напомним, по данным обновленного консенсус-прогноза МЭРТ, эксперты прогнозируют урожай зерновых в этом году на уровне 63,2 млн тонн, что на 100 тыс. тонн меньше, чем прогнозировалось в декабре.