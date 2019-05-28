Експерти погіршили прогноз врожаю зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Експерти прогнозують врожай зернових цього року на рівні 63,2 млн тонн, що на 100 тис. тонн менше, ніж прогнозувалося у грудні. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.
Зокрема, наразі експерти прогнозують, що врожай зернових у 2019 році становитиме 63,2 млн тонн. При цьому у грудні прогноз сягав 63,3 млн тонн.
Прогноз врожаю зернових на 2020 рік покращився і очікується на рівні 63 млн тонн, тоді як у грудні минулого року він очікувався на рівні 62,8 млн тонн.
Водночас у 2021 році прогнозований врожай зернових зберігся на рівні 64 млн тонн.
Прогноз врожаю зернових на 2022 рік - 62,6 млн тонн.
Нагадаємо, цього року очікується збільшення врожаю озимих зернових.