Експерти погіршили прогноз врожаю зернових

КИЇВ. 28 травня. УНН. Експерти прогнозують врожай зернових цього року на рівні 63,2 млн тонн, що на 100 тис. тонн менше, ніж прогнозувалося у грудні. Про це йдеться у квітневому консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку на 2019-2022 роки, передає УНН.