Цього року очікується збільшення врожаю озимих зернових

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, в основному за рахунок збільшення урожайності виробництво озимих зернових зросте на 9,1%– до 29,8 млн т, у тому числі пшениці – до 26,2 млн т (+ 9,4%), а ячменю – до 3247,1 тис. т (+11,1%).

Очікується збільшення урожайності пшениці – до 40,5 ц/га пшениці, внаслідок чого прогнозується зібрати її на 8,7% більше, ніж торік – 26,7 млн т.

В той же час, виробництво ярих зернових зменшиться до 37,5 млн т (-9,9%) переважно внаслідок зниження на 13% урожайності кукурудзи. Її очікується зібрати 31,6 млн т, тобто на 11,8% менше, ніж 2018 року.

Внаслідок збільшення посівних площ на 5,1% та урожайності на 11,5% прогнозується збільшення виробництва проса – до 94,2 тис. т (+17,1%).

За рахунок значного підвищення урожайності – з 18,2 ц/га до 26,0 ц/га – очікується зростання виробництва гороху – до 878,9 тис. т (+13,3%).

Майже на рівні минулорічних показників залишиться виробництво вівса – 424,9 тис. т (+1,5%).

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Виробництво гречки зменшиться проти торішніх показників на 10,6% і становитиме 122,4 тис. т.

Також очікується зменшення виробництва рису – до 65,3 тис. т (-5,6%).

Серед олійних культур прогнозується збільшення обсягів виробництва ріпаку – за рахунок збільшення посівних площ більш ніж на чверть (+25,6%). 2019 року воно очікується на рівні 3313,1 тис. т, що на 20,4% перевищить торішні показники.

Валовий збір сої через зниження урожайності на 16,2% зменшиться порівняно з результатами 2018 року на 12,2% і становитиме 3917,9 тис. т.

Внаслідок зменшення площ посіву на 7,1% виробництво соняшнику у 2019 році прогнозується на рівні 12,7 млн т, що на 10,3% менше, ніж торік.

Виробництво цукрових буряків внаслідок скорочення посівних площ (-11%) знизиться на 7,9% – до 12,9 млн т.

Картоплі прогнозується отримати на 8,6% менше, ніж торік – 20,6 млн т.

Очікується, що валовий збір овочів зменшиться на 5,8% і становитиме 8,9 млн т.

Плодів та ягід буде зібрано 2246,0 тис. т, що на 12,7% менше показників минулого року.

Виробництво винограду прогнозується в обсязі 446,4 тис. т (-4,5%).

Як зазначається, рекордний урожай 2018 року створив високу базу порівняння для показників 2019 року. За прогнозними розрахунками, валова продукція рослинництва цього року зменшиться на 5,3% проти показників минулого року. Тому цього року прогнозується зменшення на 2,3% обсягів виробництва зернових і зернобобових культур – до 68,4 млн т проти минулорічних 70,0 млн т.

Нагадаємо, Україна торік подолала історичний рубіж щодо виробництва зерна.