Україна торік подолала історичний рубіж щодо виробництва зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Заключні дані Держстатистики щодо збору врожаю 2018 року, які були офіційно оприлюднені 25 березня, підтвердили подолання історичного для України рубежу виробництва зерна у вазі після доробки – 70,057 млн тонн при врожайності 47,4 ц/га. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Заключний звіт Держстату щодо збору врожаю 2018 року підтвердив подолання історичного для України рубежу виробництва зерна у вазі після доробки – 70,057 млн тонн при врожайності 47,4 ц/га. Крім того, отримано найвищі в історії показники валового збору кукурудзи, сої, соняшнику та урожайності цукрових буряків", - повідомив Топчій.
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Зокрема, основної продовольчої культури пшениці було отримано – 24,6 млн тонн при врожайності 37,3 ц/га, кукурудзи – 35,8 млн тонн при врожайності 78,4 ц/га, сої – 4,5 млн тонн при врожайності 25,8 ц/га, соняшнику – 14,2 млн тонн при врожайності 23,0 ц/га, урожайність цукрових буряків становила 508 ц/га.
Зі слів Топчія, ці результати дали можливість "цілковито забезпечити внутрішні потреби та продовольчу безпеку держави, а також сформувати потужний потенціал для експорту сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки у 2018/19 маркетинговому році".
Додамо, що стосується доробки зерна, то такі операції вважаються доведенням зерна до стану, придатного для подальшого використання.
Нагадаємо, за прогнозом Мінагрополітики, експорт зернових цього маркетингового року сягне 49 млн тонн.