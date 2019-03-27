Україна торік подолала історичний рубіж щодо виробництва зерна

КИЇВ. 27 березня. УНН. Заключні дані Держстатистики щодо збору врожаю 2018 року, які були офіційно оприлюднені 25 березня, підтвердили подолання історичного для України рубежу виробництва зерна у вазі після доробки – 70,057 млн тонн при врожайності 47,4 ц/га. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.