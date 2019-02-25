Цього року Україна експортує 49 млн тонн зерна – прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Експорт зернових цього маркетингового року, за прогнозами Міністерства аграрної політики, складе 49 млн тонн. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Олена Ковальова під час роботи 8-го Форуму швидкого реагування AMIS у Женеві, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"У цьому маркетинговому році ми очікуємо, що експорт зерна з України досягне позначки 49 млн тонн", - зазначила заступник міністра.
При цьому, вона уточнила, що дослідження та прогнозування глобального ринку зерна є важливою складовою для забезпечення світової продовольчої безпеки.
Для підвищення прозорості інформації про ринки продовольчих товарів і поліпшення координації політичних заходів в період кризи за ініціативою міністрів сільського господарства країн "Великої двадцятки" була створена Система інформаційного забезпечення ринків сільськогосподарської продукції (AMIS), пояснили у Міністерстві. Вона спрямована на збір, аналіз та розповсюдження наступної інформації: про національні та міжнародні ринки сільськогосподарської продукції; політику розвитку сільського господарства та сільської місцевості; міжнародні ринкові умови; потенціал країн-виробників сільськогосподарської продукції. Дослідження ринків, підготовка даних та прогнозування здійснюються за чотирма основними напрямками: пшениця, кукурудза, рис та соя.
Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) станом на 14 лютого експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.