Цього року Україна експортує 49 млн тонн зерна – прогноз

"У цьому маркетинговому році ми очікуємо, що експорт зерна з України досягне позначки 49 млн тонн", - зазначила заступник міністра.

При цьому, вона уточнила, що дослідження та прогнозування глобального ринку зерна є важливою складовою для забезпечення світової продовольчої безпеки.

Для підвищення прозорості інформації про ринки продовольчих товарів і поліпшення координації політичних заходів в період кризи за ініціативою міністрів сільського господарства країн "Великої двадцятки" була створена Система інформаційного забезпечення ринків сільськогосподарської продукції (AMIS), пояснили у Міністерстві. Вона спрямована на збір, аналіз та розповсюдження наступної інформації: про національні та міжнародні ринки сільськогосподарської продукції; політику розвитку сільського господарства та сільської місцевості; міжнародні ринкові умови; потенціал країн-виробників сільськогосподарської продукції. Дослідження ринків, підготовка даних та прогнозування здійснюються за чотирма основними напрямками: пшениця, кукурудза, рис та соя.

Нагадаємо, з початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) станом на 14 лютого експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн.