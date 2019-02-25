В этом году Украина экспортирует 49 млн тонн зерна – прогноз

"В этом маркетинговом году мы ожидаем, что экспорт зерна из Украины достигнет отметки 49 млн тонн", - отметила замминистра.

При этом, она уточнила, что исследование и прогнозирование глобального рынка зерна является важной составляющей для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Для повышения прозрачности информации о рынках продовольственных товаров и улучшения координации политических мероприятий в период кризиса по инициативе министров сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" была создана Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (AMIS), пояснили в Министерстве. Она направлена на сбор, анализ и распространение следующей информации: о национальных и международных рынках сельскохозяйственной продукции; политику развития сельского хозяйства и сельской местности; международные рыночные условия; потенциал стран-производителей сельскохозяйственной продукции. Исследования рынков, подготовка данных и прогнозирования осуществляются по четырем основным направлениям: пшеница, кукуруза, рис и соя.

Напомним, с начала текущего маркетингового года 2018/2019 (июль-июнь) по состоянию на 14 февраля экспорт Украины зерновых превысил 30 млн тонн.