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Експорт зернових перевищив 30 млн тонн

Експорт зернових перевищив 30 млн тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. З початку поточного маркетингового року 2018/2019 (липень-червень) експорт Україною зернових перевищив 30 млн тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби.

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових культур, зокрема, майже 11,9 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 7,4 млн тонн, фуражної – понад 4,4 млн тонн), ячменю – понад 3,1 млн тонн, кукурудзи – 14,6 млн тонн", - вказали у відомстві.

За аналогічний період минулого маркетингового року, було експортовано майже 25,7 млн тонн зернових, зокрема, 12,5 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – майже 7 млн тонн та фуражної пшениці 5,6 млн тонн), ячменю – 3,9 млн тонн, кукурудзи – 8,6 млн тонн).

Також у межах поточного маркетингового року було експортовано майже 3,6 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 4 млн тонн олійних культур.

Додамо, за прогнозом Мінагрополітики, експорт зерна перевищить 40 млн тонн.

Нагадаємо, українські аграрії зібрали рекордний врожай.

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