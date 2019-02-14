Экспорт зерновых превысил 30 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. С начала текущего маркетингового года 2018/2019 (июль-июнь) экспорт Украины зерновых превысил 30 млн тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы.
"С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 30 млн тонн зерновых культур, в частности, почти 11,9 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 7,4 млн тонн, фуражной - более 4,4 млн тонн), ячменя - более 3,1 млн тонн, кукурузы - 14,6 млн тонн ", - указали в ведомстве.
За аналогичный период прошлого маркетингового года, было экспортировано почти 25,7 млн тонн зерновых, в частности, 12,5 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 7 млн тонн и фуражной пшеницы 5,6 млн тонн), ячменя - 3,9 млн тонн, кукурузы - 8,6 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 3,6 млн тонн масличных культур, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 4 млн тонн масличных культур.
Добавим, по прогнозу Минагрополитики, экспорт зерна превысит 40 млн тонн.
Напомним, украинские аграрии собрали рекордный урожай.