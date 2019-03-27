Украина в прошлом году преодолела исторический рубеж по производству зерна

"Заключительный отчет Госстатистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки - 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га. Кроме того, получено самые высокие в истории показатели валового сбора кукурузы, сои, подсолнечника и урожайности сахарной свеклы", - сообщил Топчий.

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В частности, основной продовольственной культуры пшеницы было получено - 24,6 млн тонн при урожайности 37,3 ц/га, кукурузы - 35,8 млн тонн при урожайности 78,4 ц/га, сои - 4,5 млн тонн при урожайности 25,8 ц/га, подсолнечника - 14,2 млн тонн при урожайности 23,0 ц/га, урожайность сахарной свеклы составила 508 ц/га.

По словам Топчия, эти результаты позволили "полностью обеспечить внутренние потребности и продовольственную безопасность государства, а также сформировать мощный потенциал для экспорта сельскохозяйственной продукции на внешние рынки в 2018/19 маркетинговом году".

Добавим, что касается доработки зерна, то такие операции считаются доведением зерна до состояния, пригодного для дальнейшего использования.

Напомним, по прогнозу Минагрополитики, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году составит 49 млн тонн.