Українцям спрогнозували подорожчання хліба

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Хлібобулочні вироби зростуть в ціні на 2-2,5%. Таку думку висловив директор української Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко в коментарі журналісту УНН.

"Хлібобулочні вироби точно будуть зростати в ціні на 2-2,5%. Це зумовлено тим, що люди будуть зараз більше купувати хліб, особливо пенсіонери, які не могли собі дозволити це в попередні роки", - сказав Дорошенко.

За його словами, останні п’ять років падало виробництво хліба, відповідно до падіння купівельної спроможності пенсіонерів.

"Тому зараз (пенсіонери через підвищення пенсій – ред.) отримають гроші і будуть купувати хліб вдосталь. Це і підніме ціни до гори", - розповів Дорошенко.

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Також, Дорошенко зазначив, що на зростання ціни на хліб впливає тенденція поступового підвищення вартості зерна у світі та нестача жита в Україні. 

Нагадаємо, темпи зростання цін на хліб у 2018 році залишилися високими - 21,5% (рік до року).


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