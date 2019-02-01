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Темпи зростання цін на хліб торік сягнули 21,5%

Темпи зростання цін на хліб торік сягнули 21,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Темпи зростання цін на хліб у 2018 році залишилися високими - 21,5% (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень, передає УНН.

"Темпи зростання цін на хліб та кондитерські вироби залишилися високими (21,5% р/р та 11,8% р/р відповідно), а зростання цін на макаронні вироби продовжувало прискорюватися (до 14,7% р/р)", - повідомили у НБУ.

Також у регуляторі вказали на торішнє подорожчання борошна та зростання інших виробничих витрат, що стримувало уповільнення інфляції оброблених продуктів харчування.

Нагадаємо, в Україні у минулому році проти 2017 року впало виробництво хліба, найбільше житнього - майже на половину.

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