Темпи зростання цін на хліб торік сягнули 21,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Темпи зростання цін на хліб у 2018 році залишилися високими - 21,5% (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень, передає УНН.
"Темпи зростання цін на хліб та кондитерські вироби залишилися високими (21,5% р/р та 11,8% р/р відповідно), а зростання цін на макаронні вироби продовжувало прискорюватися (до 14,7% р/р)", - повідомили у НБУ.
Також у регуляторі вказали на торішнє подорожчання борошна та зростання інших виробничих витрат, що стримувало уповільнення інфляції оброблених продуктів харчування.
Нагадаємо, в Україні у минулому році проти 2017 року впало виробництво хліба, найбільше житнього - майже на половину.