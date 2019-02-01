Темпы роста цен на хлеб в прошлом году достигли 21,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Темпы роста цен на хлеб в 2018 году остались высокими - 21,5% (год к году). Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь, передает УНН.
"Темпы роста цен на хлеб и кондитерские изделия остались высокими (21,5% г/г и 11,8% г/г соответственно), а рост цен на макаронные изделия продолжал ускоряться (до 14,7% г/г)", - сообщили в НБУ.
Также в регуляторе отметили прошлогоднее подорожание муки и рост других производственных расходов, что сдерживало замедление инфляции обработанных продуктов питания.
Напомним, в Украине в прошлом году против 2017 года упало производство хлеба, больше всего ржаного - почти на половину.