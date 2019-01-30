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В Україні впало виробництво хліба

В Україні впало виробництво хліба

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні у минулому році проти 2017 року впало виробництво хліба, найбільше житнього - майже на половину. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Виробництво житнього хліба у минулому році проти 2017-го скоротилося на 47,8% - до 6 тисяч 16 тонн.

Пшеничного хліба в Україні торік також почали робити менше - на 10,1%. Загалом його за рік було вироблено 395 тисячі 35 тонн.

Виробництво житньо-пшеничного і пшенично-житнього хліба торік також впало - на 10%, до 299 тисяч 315 тонн.

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання впало на 9,6% у порівнянні з 2017 роком - до 949 тисяч 235 тонн.

Дієтичного хліба почали робити менше на 7,6%, його виробництво сягнуло 1 тисячі 451 тонни.

При цьому зросло виробництво інших видів хліба - на 31,6%, до 5 тисяч 347 тонн.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні почали робити більше сирокопчених ковбас.

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