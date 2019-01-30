В Україні почали робити більше сирокопчених ковбас

КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні у 2018 році зросло виробництво варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, сирокопчених ковбас, у тому числі салямі - на 1,4% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.