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В Україні почали робити більше сирокопчених ковбас

В Україні почали робити більше сирокопчених ковбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні у 2018 році зросло виробництво варено-копчених, напівсухих, сиров’ялених, сирокопчених ковбас, у тому числі салямі - на 1,4% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Так, торік вироблено 23 тисячі 830 тонн таких ковбас.

Виробництво напівкопчених ковбас у минулому році проти 2017-го скоротилося на 2,1% - до 40 тисяч 474 тонн.

Ковбасних варених виробів, сосисок і сардельок в Україні торік також почали робити дещо менше - на 0,2%. Загалом їх за рік було вироблено 164 тисячі 889 тонн.

Дані наведено у натуральному вираженні, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні подорожчала горілка, хліб та ковбаси.

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