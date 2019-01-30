В Украине начали делать больше сырокопченых колбас
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине в 2018 году выросло производство варено-копченых, полусухих, сыровяленых, сырокопченых колбас, в том числе салями - на 1,4% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Так, в прошлом году произведено 23 тысяч 830 тонн таких колбас.
Производство полукопченых колбас в прошлом году, по сравнению с 2017 годом, сократилось на 2,1% - до 40 тысяч 474 тонн.
Колбасных вареных изделий, сосисок и сарделек в Украине в прошлом году также начали делать несколько меньше - на 0,2%. Всего их за год было произведено 164 тысячи 889 тонн.
Данные приведены в натуральном выражении, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Украине подорожала водка, хлеб и колбасы.