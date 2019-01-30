В Украине упало производство хлеба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине в прошлом году по сравнению с 2017 годом упало производство хлеба, больше всего ржаного - почти на половину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Производство ржаного хлеба в прошлом году по сравнению с 2017 годом сократилось на 47,8% - до 6 тысяч 16 тонн.
Пшеничного хлеба в Украине в прошлом году также стали делать меньше - на 10,1%. В целом его за год было произведено 395 тысячи 35 тонн.
Производство ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба в прошлом году также упало - на 10%, до 299 тысяч 315 тонн.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 9,6% по сравнению с 2017 годом - до 949 тысяч 235 тонн.
Диетического хлеба начали делать меньше на 7,6%, его производство достигло 1000 451 тонны.
При этом возросло производство других видов хлеба - на 31,6%, до 5 тысяч 347 тонн.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, в Украине начали делать больше сырокопченых колбас.