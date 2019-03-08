Украинцам спрогнозировали подорожание хлеба

"Хлебобулочные изделия точно будут расти в цене на 2-2,5%. Это обусловлено тем, что люди будут сейчас больше покупать хлеб, особенно пенсионеры, которые не могли себе позволить это в предыдущие годы", - сказал Дорошенко.



По его словам, последние пять лет падало производство хлеба, в соответствии с падением покупательной способности пенсионеров.



"Поэтому сейчас (пенсионеры из-за повышения пенсий - ред.) получат деньги и будут покупать хлеб в достаточном. Это и поднимет цены вверх", - рассказал Дорошенко.



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Также, Дорошенко отметил, что на рост цены на хлеб влияет тенденция постепенного повышения стоимости зерна в мире и нехватка ржи в Украине.



Напомним, темпы с ростання цен на хлеб в 2018 году остались высокими - 21,5% (год к году).





