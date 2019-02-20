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УНН перевірив якість хліба

УНН перевірив якість хліба

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Побутує думка, що хлібу без дріжджів не існує. Також вважається, що якість хліба напряму залежить від його вартості. Мовляв, чим вища ціна - тим безпечніший продукт. Чи так це насправді, УНН вирішив перевірити в рамках власної експертизи.

Для цього 8 лютого була здійснена контрольна закупівля хліба. У столичних супермаркетах було відібрано 11 зразків, за найдешевшою ціною (10-20 грн), середньою (20-40 грн) та найдорожчою (понад 70 грн).

Зразок № 1 - чорний бездріжджовий хліб (власне виробництво, магазин GoodWine)
Зразок № 2 - гречаний бездріжджовий хліб (власне виробництво, магазин GoodWine)
Зразок № 3 - житній хліб з цільного зерна, без додавання дріжджів (Vito Грано, магазин LeSilpo)
Зразок № 4 - бородинський зерновий хліб без борошна, без дріжджів (Укрекохліб, магазин LeSilpo)
Зразок № 5 - заварний чорний хліб (Цархліб, магазин LeSilpo)
Зразок № 6 - заварний цілющий хліб (власне виробництво, магазин Мегамаркет)
Зразок № 7 - бездріжджовий житній хліб (власне виробництво, магазин Мегамаркет)
Зразок № 8 - бездріжджовий хліб (власне виробництво, магазин Ашан)
Зразок № 9 - бородинський дріжджовий хліб (магазин Ашан)
Зразок № 10 - домашній хліб без використання дріжджів (Riga хліб, магазин Ашан)
Зразок № 11 - натуральний хліб гречаний, бездріжджовий (Житня сила, магазин Новус).

Далі всі ці зразки були відправлені до Державного науково-дослідного інституту на перевірку. Щоб переконатися, що ніякої підробки під час експерименту не було, УНН дає безперервне відео - не стільки інформативне, скільки підтверджуюче об'єктивний процес.

Для перевірки хліба на вміст дріжджів та пліснявих грибів Інституту знадобилося трохи більше тижня. Результати аналізів наведені нижче.



Всі зразки виявилися без дріжджів та без пліснявих грибів. Фахівці не виявили вміст дріжджів навіть у тих зразках хліба, етикетка яких містила маркування "дріжджовий".

У інституті з цього приводу припустили, що під час випікання дріжджі , під дією високих температур, могли просто спектися. А відсутність пліснявих грибів свідчить про те, що придбаний хліб був свіжим.

Соціальний експеримент УНН засвідчив, що не варто ділити хліб на "дешевий" та "дорогий" . Хліб будь-якої цінової категорії однаково безпечний для здоров'я.

Раніше УНН перевірив українську курятину

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