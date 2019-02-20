УНН перевірив якість хліба

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Побутує думка, що хлібу без дріжджів не існує. Також вважається, що якість хліба напряму залежить від його вартості. Мовляв, чим вища ціна - тим безпечніший продукт. Чи так це насправді, УНН вирішив перевірити в рамках власної експертизи.