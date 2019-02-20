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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59909 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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УНН проверил качество хлеба

УНН проверил качество хлеба

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Бытует мнение, что хлеба без дрожжей не существует. Также считается, что качество хлеба напрямую зависит от его стоимости. Мол, чем выше цена - тем безопаснее продукт. Так ли это, УНН решил проверить в рамках собственной экспертизы.

Для этого 8 февраля была осуществлена контрольная закупка хлеба. В столичных супермаркетах были отобраны 11 образцов, по самой дешевой цене (10-20 грн), средней (20-40 грн) и дорогой (свыше 70 грн).

Образец № 1 - черный бездрожжевой хлеб (собственное производство, магазин GoodWine)
Образец № 2 - гречишный бездрожжевой хлеб (собственное производство, магазин GoodWine)
Образец № 3 - ржаной хлеб из цельного зерна, без добавления дрожжей (Vito Играемый, магазин LeSilpo)
Образец № 4 - бородинский зерновой хлеб без муки, без дрожжей (Укрекохлиб, магазин LeSilpo)
Образец № 5 - заварной черный хлеб (Цархлиб, магазин LeSilpo)
Образец № 6 - заварной целебный хлеб (собственное производство, магазин Мегамаркет)
Образец № 7 - бездрожжевой ржаной хлеб (собственное производство, магазин Мегамаркет)
Образец № 8 - бездрожжевой хлеб (собственное производство, магазин Ашан)
Образец № 9 - бородинский дрожжевой хлеб (магазин Ашан)
Образец № 10 - домашний хлеб без использования дрожжей (Riga хлеб, магазин Ашан)
Образец № 11 - натуральный хлеб гречишный, бездрожжевой (Ржаная сила, магазин Новус).

Далее все эти образцы были отправлены в Государственный научно-исследовательский институт на проверку. Чтобы убедиться, что никакой подделки в ходе эксперимента не было, УНН дает непрерывное видео - не столько информативное, сколько подтверждающее объективный процесс.

Для проверки хлеба на содержание дрожжей и плесневых грибов Института понадобилось чуть больше недели. Результаты анализов приведены ниже.



Все образцы оказались без дрожжей и без плесневых грибов. Специалисты не обнаружили содержание дрожжей даже в тех образцах хлеба, этикетка которых содержала маркировку "дрожжевой".

В институте по этому поводу предположили, что во время выпекания дрожжи, под действием высоких температур, могли просто спектись. Отсутствие плесневых грибов свидетельствует о том, что приобретенный хлеб был свежим.

Социальный эксперимент УНН показал, что не стоит делить хлеб на "дешевый" и "дорогой". Хлеб любой ценовой категории одинаково безопасен для здоровья.

Ранее УНН проверил украинский курятину.

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