В этом году ожидается увеличение урожая озимых зерновых

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в основном за счет увеличения урожайности производство озимых зерновых вырастет на 9,1% - до 29,8 млн т, в том числе пшеницы - до 26,2 млн т (+9,4%), а ячменя - до 3247,1 тыс. т (+11,1%).

Ожидается увеличение урожайности пшеницы - до 40,5 ц/га пшеницы, вследствие чего прогнозируется собрать ее на 8,7% больше, чем в прошлом году - 26,7 млн т.

В то же время, производство яровых зерновых уменьшится до 37,5 млн т (-9,9%) преимущественно в результате снижения на 13% урожайности кукурузы. Ее ожидается собрать 31,6 млн т, то есть на 11,8% меньше, чем в 2018 году.

Вследствие увеличения посевных площадей на 5,1% и урожайности на 11,5% прогнозируется увеличение производства проса - до 94,2 тыс. т (+17,1%).

За счет повышения урожайности - с 18,2 ц/га до 26,0 ц/га - ожидается рост производства гороха - до 878,9 тыс. т (+13,3%).

Почти на уровне прошлогодних показателей останется производство овса - 424,9 тыс. т (+1,5%).

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Производство гречихи уменьшится против прошлогодних показателей на 10,6% и составит 122,4 тыс. т.

Также ожидается уменьшение производства риса - до 65,3 тыс. т (-5,6%).

Среди масличных культур прогнозируется увеличение объемов производства рапса - за счет увеличения посевных площадей более чем на четверть (+25,6%). В 2019 оно ожидается на уровне 3313,1 тыс. т, что на 20,4% превысит прошлогодние показатели.

Валовой сбор сои из-за снижения урожайности на 16,2% уменьшится по сравнению с результатами 2018 на 12,2% и составит 3917,9 тыс. т.

Вследствие уменьшения площадей посева на 7,1% производство подсолнечника в 2019 году прогнозируется на уровне 12,7 млн т, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

Производство сахарной свеклы вследствие сокращения посевных площадей (11%) снизится на 7,9% - до 12,9 млн т.

Картофеля прогнозируется получить на 8,6% меньше, чем в прошлом году - 20,6 млн т.

Ожидается, что валовой сбор овощей уменьшится на 5,8% и составит 8,9 млн т.

Плодов и ягод будет собрано 2246,0 тыс. т, что на 12,7% меньше показателей прошлого года.

Производство винограда прогнозируется в объеме 446,4 тыс. т (-4,5%).

Как отмечается, рекордный урожай 2018 создал высокую базу сравнения для показателей 2019 года. По прогнозным расчетам, валовая продукция растениеводства в этом году уменьшится на 5,3% по сравнению с показателями прошлого года. Поэтому в этом году прогнозируется уменьшение на 2,3% объемов производства зерновых и зернобобовых культур - до 68,4 млн т против прошлогодних 70,0 млн т.

Напомним, Украина в прошлом году преодолела исторический рубеж по производству зерна.