Эксперты ухудшили прогноз урожая зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Эксперты прогнозируют урожай зерновых в этом году на уровне 63,2 млн тонн, что на 100 тыс. тонн меньше, чем прогнозировалось в декабре. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2019-2022 годы, передает УНН.
В частности, сейчас эксперты прогнозируют, что урожай зерновых в 2019 году составит 63,2 млн тонн. При этом в декабре прогноз достигал 63,3 млн тонн.
Прогноз урожая зерновых на 2020 год улучшился и ожидается на уровне 63 млн тонн, тогда как в декабре прошлого года он ожидался на уровне 62,8 млн тонн.
В то же время в 2021 году прогнозированный урожай зерновых сохранился на уровне 64 млн тонн.
Прогноз урожая зерновых на 2022 год - 62,6 млн тонн.
Напомним, в этом году ожидается увеличение урожая озимых зерновых.