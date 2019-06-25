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Аграрии собрали около 5% урожая зерновых

Киев • УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Аграрии восьми областей Украины уже начали жатву, уже собрано 1,6 млн тонн, или 5%, зерна нового урожая. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.

Аграрии собрали около 5% урожая зерновых

"По состоянию на 25 июня аграрии в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях начали уборку ранних зерновых культур. Так, уже собрано 1,6 млн тонн (5%) зерна нового урожая с площади 522 тыс. га", - указали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Урожай ранних зерновых ожидается не ниже прошлогоднего

В частности, намолочено:

  • озимой пшеницы - 496 тыс. тонн с площади 156 тыс. га или 2% к прогнозу;
  • ячменя - 1,0 млн тонн с площади 324 тыс. га или 13% к прогнозу;
  • гороха - 88 тыс. тонн с площади 42 тыс. га.

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Кроме того, собрано 93 тыс. тонн озимого рапса с площади 52 тыс. га или 4% к прогнозу, при урожайности 18,0 ц/га (в 2018 году - 17,4 ц/га).

Напомним, Украина в прошлом году преодолела исторический рубеж по производству зерна.

По прогнозу Минагрополитики, экспорт зерновых в текущем маркетинговом году составит 49 млн тонн.

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