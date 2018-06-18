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Адвокат розповів, що Герман спілкувався з контррозвідником “Дітріхом”

Адвокат розповів, що Герман спілкувався з контррозвідником “Дітріхом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Підозрюваний в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман контактував зі співробітником контррозвідки на ім’я Дмитро, позивний “Дітріх”. Про це повідомив під час судового засідання з розгляду скарги на арешт Германа адвокат Євген Солодко, передає УНН.

За його словами, зустрічі Германа з “Дітріхом” відбувалися у двох ресторанах.

“Передивитися можна було по локації мобільних телефонів і по відеозаписах в цих ресторанах. Після того, як вони зустрілися, Дмитро каже про те, що керівництву доповів. Керівництво оцінило цю інформацію і запропонувало йому спільну роботу для того, щоб цю російську групу, розвідувальну чи диверсійну, викрити. Він погодився. Після цього Дмитро починає його навчати способам зв’язку, методам зв’язку, як розпізнати кадрового агента від агента з числа громадян України, які допомагають росіянам тощо”, — розповів адвокат.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху. 

Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.

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