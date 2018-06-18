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Адвокат рассказал, что Герман общался с контрразведчиком "Дитрихом"

Адвокат рассказал, что Герман общался с контрразведчиком "Дитрихом"

Киев  •  УНН

 • 9946 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман контактировал с сотрудником контрразведки по имени Дмитрий, позывной "Дитрих". Об этом сообщил во время судебного заседания по рассмотрению жалобы на арест Германа адвокат Евгений Солодко, передает УНН.

По его словам, встречи Германа с "Дитрихом" проходили в двух ресторанах.

"Пересмотреть можно было по локации мобильных телефонов и по видеозаписям в этих ресторанах. После того, как они встретились, Дмитрий говорит о том, что руководству доложил. Руководство оценило эту информацию и предложил ему совместную работу для того, чтобы эту русскую группу, разведывательную или диверсионную, разоблачить. Он согласился. После этого Дмитрий начинает его учить способам связи, методам связи, как распознать кадрового агента от агента из числа граждан Украины, которые помогают россиянам т.д.", - рассказал адвокат.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

30 мая стало известно, что покушение на Бабченко был инсценированным в пределах спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 000 долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.

Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношение и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

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