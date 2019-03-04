Адвокат пояснив, чому за отруєння споживачів в Україні не карають
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У разі, якщо споживач став жертвою неякісних продуктів харчування, то довести йому цей факт надзвичайно важко. Ще складніше домогтися відповідальності продавця або виробника неякісних товарів. Про це у коментарі УНН розповів юрист і адвокат Ростислав Кравець.
“Для того, щоб захистити свої права, потрібно, по-перше, мати на руках чек, який би підтверджував, що саме в цьому закладі ви придбали неякісну продукцію.
У подальшому, якщо заклад, а це відбувається у більшості випадків, відмовляється вам компенсовувати вартість лікування чи відновлення вашого здоров’я, вам доведеться доводити це через суд.
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Для цього потрібно отримати документи, які засвідчували б про те, що безпосередньо саме ці продукти завдали шкоду вашому здоров’ю — для цього потрібна експертиза, треба зібрати всі докази своїх витрат на лікування, і потім, на підставі ЗУ „Про захист прав споживачів“ подати до суду.
Процедура не коротка, і цим повинна займатися та ж Держпродспоживслужба, яка перевіряє якість надання послуг і продуктів харчування. Однак, на жаль, я не зустрічав випадки, коли б вони самі в інтересах споживачів зверталися б до суду. Вони можуть накласти штрафи, а захистити споживача і відновити його права — цим, на жаль, вони не займаються”, — розповів юрист.
Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей.
Зазначимо, що, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, в Україні відповідальність за масові отруєння винні не несуть. Тривалий час цьому сприяв мораторій на перевірку бізнесу.