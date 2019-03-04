Адвокат пояснив, чому за отруєння споживачів в Україні не карають

КИЇВ. 4 березня. УНН. У разі, якщо споживач став жертвою неякісних продуктів харчування, то довести йому цей факт надзвичайно важко. Ще складніше домогтися відповідальності продавця або виробника неякісних товарів. Про це у коментарі УНН розповів юрист і адвокат Ростислав Кравець.