Адвокат объяснил, почему за отравление потребителей в Украине не наказывают

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КИЕВ. 4 марта. УНН. В случае, если потребитель стал жертвой некачественных продуктов питания, то доказать ему этот факт чрезвычайно трудно. Еще сложнее добиться ответственности продавца или производителя некачественных товаров. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец.

"Для того, чтобы защитить свои права, нужно, во-первых, иметь на руках чек, подтверждающий, что именно в этом заведении вы приобрели некачественную продукцию.

В дальнейшем, если заведение, а это происходит в большинстве случаев, отказывается вам компенсировать стоимость лечения или восстановления вашего здоровья, вам придется доказывать это через суд.

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Для этого нужно получить документы, которые свидетельствовали бы о том, что непосредственно именно эти продукты нанесли вред вашему здоровью - для этого нужна экспертиза, надо собрать все доказательства своих расходов на лечение, и затем, на основании ЗУ "О защите прав потребителей" подать в суд.

Процедура не короткая, и этим должна заниматься та же Госпродпотребслужба, которая проверяет качество предоставления услуг и продуктов питания. Однако, к сожалению, я не встречал случаев, когда бы они сами в интересах потребителей обращались бы в суд. Они могут наложить штрафы, а защитить потребителя и восстановить его права - этим, к сожалению, они не занимаются", - рассказал юрист.

Напомним, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

Отметим, что, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в Украине ответственность за массовые отравления виноватые не несут. Долгое время этому способствовал мораторий на проверку бизнеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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