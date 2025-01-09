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Адміністрації Байдена і Зеленського припускали проведення переговорів з рф в першій половині 2025 року - CNN

Адміністрації Байдена і Зеленського припускали проведення переговорів з рф в першій половині 2025 року - CNN

Київ • УНН

 • 25830 перегляди

Американська та українська адміністрації розглядали можливість переговорів з Москвою в першій половині 2025 року. США працюють над посиленням позицій України та новими санкціями проти РФ перед потенційними переговорами.

Представники адміністрації президента США Джо Байдена стверджують, що і американська, і українська адміністрації припускали, що переговори з москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року - незалежно від того, хто переможе на виборах у США. Про це пише СNN із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Як зазначається, мета полягала в тому, щоб ще більше посилити можливості України напередодні потенційних переговорів.

Раніше в середу майбутній уповноважений обраного президента Дональда Трампа з питань України та росії Кіт Келлогг заявив Fox News, що сподівається на досягнення "розв'язного рішення" між двома сторонами протягом 100 днів після вступу Трампа на посаду.

Американські чиновники стверджують, що санкції, запроваджені США проти росії, сприяли значному ослабленню російської економіки - при нинішньому зростанні інфляції та відсоткових ставок і зниженні здатності росії до економічної конкуренції в довгостроковій перспективі. Наразі, як повідомляється, адміністрація Байдена обговорює із чиновниками Трампа наступні санкції, цілі яких поки не афішують.

Як пише CNN, Байден мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю в Римі для того, щоб, ймовірно, провести їхню останню зустріч перед вступом Трампа на посаду, але пізно ввечері в середу Білий дім оголосив, що скасовує цю поїздку, щоб зосередитися на лісових пожежах, що вирують у Каліфорнії.

Доповнення 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що позиція України у прикордонному регіоні росії - курщині - має критичне значення для будь-яких майбутніх переговорів. 

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко раніше говорив, що переговори щодо закінчення повномасштабної війни -  це неминучість й на них Україна має бути сильною.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у росії не стане ресурсів для того, щоб продовжувати війну. 

Тетяна Краєвська

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