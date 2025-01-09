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Администрации Байдена и Зеленского предполагали проведение переговоров с рф в первой половине 2025 года - CNN

Администрации Байдена и Зеленского предполагали проведение переговоров с рф в первой половине 2025 года - CNN

Киев  •  УНН

 • 1838 просмотра

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Американская и украинская администрации рассматривали возможность переговоров с москвой в первой половине 2025 года. США работают над усилением позиций Украины и новыми санкциями против рф перед потенциальными переговорами.

Представители администрации президента США Джо Байдена утверждают, что как американская, так и украинская администрации предполагали, что переговоры с москвой могут состояться в первой половине 2025 года - независимо от того, кто победит на выборах в США. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Как отмечается, цель заключалась в том, чтобы еще больше усилить возможности Украины накануне потенциальных переговоров.

Ранее в среду будущий уполномоченный избранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и россии Кит Келлогг заявил Fox News, что надеется на достижение "разрешающего решения" между двумя сторонами в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.

Американские чиновники утверждают, что санкции, введенные США против россии, способствовали значительному ослаблению российской экономики - при нынешнем росте инфляции и процентных ставок и снижении способности россии к экономической конкуренции в долгосрочной перспективе. В настоящее время, как сообщается, администрация Байдена обсуждает с чиновниками Трампа дальнейшие санкции, цели которых пока не афишируются.

Как пишет CNN, Байден должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Риме, чтобы, вероятно, провести их последнюю встречу перед вступлением Трампа в должность, но поздно вечером в среду Белый дом объявил, что отменяет эту поездку, чтобы сосредоточиться на лесных пожарах, бушующих в Калифорнии.

Дополнение 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что позиция Украины в приграничном регионе россии, курщине, имеет критическое значение для любых будущих переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко ранее говорил, что переговоры по завершению полномасштабной войны - это неизбежность и на них Украина должна быть сильной.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что реальные переговоры о прочном мире начнутся только тогда, когда у России не останется ресурсов для продолжения войны.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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