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95 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

З початку доби на фронті сталося 95 боєзіткнень, найактивніше ворог діяв на Покровському та Північно-Слобожанському напрямках. Українські захисники стримують наступ окупантів на всіх напрямках.

95 боїв на фронті: найгарячіше на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На фронті з початку поточної доби сталося вже 95 боїв, найгарячіше - на Покровському та Північно-Слобожанському і Курському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 18 червня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 95

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Клюси Чернігівської області; Порозок, Зарічне, Покровка, Мар’їне, Братениця, Нововасилівка, Велика Писарівка, Мезенівка, Миропільське Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили 17 ворожих атак, ще чотири боєзіткнення тривають. Авіація загарбників завдала двох ударів, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби. Крім того, ворог здійснив 87 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог тричі атакував у районах Вовчанська, Липців та Довгенького, крім того, завдав авіаудару по району населеного пункту Лобанівка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили дві атаки в напрямку Степової Новоселівки та поблизу Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Новий Мир, Ольгівка, Греківка, Липове, Зелена Долина, Торське та в напрямку Карпівки. Наразі триває два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку в районах Григорівки противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Курдюмівки, Предтечиного, Новомаркового, Бондарного та Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили всі 12 атак.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька та Диліївки. П’ять штурмових дій загарбників наші захисники відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгірного. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 19 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили вісім штурмових дій ворожих військ, ще три боєзіткнення на цей час тривають. Противник намагався просуватися в районах Запоріжжя, Веселого, Мирного, Вільного, Новосілки, Вільного Поля та Шевченка. Авіаційного удару зазнали населені пункти Новодарівка та Ольгівка.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Гуляйполю та Малинівці, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Щербаків.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень, як вказано, не зафіксовано.

Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини16.06.25, 09:29 • 80568 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Вовчанськ
Сумська область
Харківська область
Мирноград
Чернігівська область
Торецьк
Україна
Запоріжжя
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