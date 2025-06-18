95 боёв на фронте: горячее всего на Покровском, Северо-Слобожанском и Курском направлениях

На фронте с начала текущих суток произошло уже 95 боев, горячее всего - на Покровском и Северо-Слобожанском и Курском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 18 июня, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 95 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Клюсы Черниговской области; Порозок, Заречное, Покровка, Марьино, Братеница, Нововасиловка, Великая Писаревка, Мезеневка, Миропольское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили 17 вражеских атак, еще четыре боестолкновения продолжаются. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом четыре управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг совершил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг трижды атаковал в районах Волчанска, Липцев и Довгенького, кроме того, нанес авиаудар по району населенного пункта Лобановка.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки в направлении Степовой Новоселовки и вблизи Загризового. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новый Мир, Ольговка, Грековка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и в направлении Карповки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Сиверском направлении в районах Григоровки противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Орехово-Василовки, Белой Горы, Курдюмовки, Предтечино, Новомарковки, Бондарного и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили все 12 атак.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка и Дылеевки. Пять штурмовых действий захватчиков наши защитники отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка и в направлении Новоподгорного. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 19 атак.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения на данный момент продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Запорожья, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Авиационный удар понесли населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю и Малиновке, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Щербаков.

На Приднепровском направлении боестолкновений, как указано, не зафиксировано.

Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области