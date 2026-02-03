90% відстрочок від мобілізації тепер продовжуються автоматично - Міноборони

Міністерство оборони України розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які продовжуються автоматично. Наразі близько 90% оформлених відстрочок подовжуються без заяв, довідок та звернень до ТЦК. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Міністерство оборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій з боку людини. До 2 лютого включно відбулося чергове автопродовження. Воно стосувалось як відстрочок, оформлених через Резерв+, так і поданих через ЦНАП. Цього разу до механізму додали ще 7 категорій відстрочок - йдеться у дописі.

У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Таким чином черги до ТЦК з питань відстрочок прибрані повністю.

До нових категорій, для яких відстрочки продовжуються автоматично, увійшли, зокрема:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї;

опікуни людини, яку визнано недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителі шкіл.

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше, серед яких:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти - - під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.

Користувачі застосунку Резерв+, чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримали push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних - повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що в державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян - повідомляють у міністерстві.

