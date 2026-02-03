$42.970.16
90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически - Минобороны

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые автоматически продлеваются. Сейчас 90% оформленных отсрочек продлеваются без дополнительных действий со стороны граждан.

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продлеваются автоматически. Сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок и обращений в ТЦК. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека. До 2 февраля включительно произошло очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек

- говорится в сообщении.

В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом очереди в ТЦК по вопросам отсрочек убраны полностью.

В новые категории, для которых отсрочки продлеваются автоматически, вошли, в частности:

  • родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
    • те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;
      • опекуны человека, признанного недееспособным;
        • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
          • люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
            • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
              • учителя школ.

                Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее, среди которых:

                • люди с инвалидностью;
                  • временно непригодные к службе;
                    • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
                      • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
                        • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
                          • те, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
                            • женщины и мужчины военных с ребенком;
                              • родители троих и более детей в одном браке;
                                • студенты, аспиранты;
                                  • работники высшего и профобразования;
                                    • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести - - во время боевых действий или военного положения;
                                      • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
                                        • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
                                          • военные, освобожденные из плена.

                                            Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных - сообщение о том, что отсрочка уже продлена. Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан

                                            - сообщают в министерстве.

                                            Напомним

                                            Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о 12-месячной отсрочке от мобилизации для мужчин 18-24 лет, отслуживших год по контракту во время военного положения. Это позволит добровольцам отдохнуть и пройти реабилитацию после службы.

                                            Алла Киосак

