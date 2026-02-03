90% отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически - Минобороны

Министерство обороны Украины расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, которые продлеваются автоматически. Сейчас около 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок и обращений в ТЦК. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Министерство обороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека. До 2 февраля включительно произошло очередное автопродление. Оно касалось как отсрочек, оформленных через Резерв+, так и поданных через ЦНАП. На этот раз в механизм добавили еще 7 категорий отсрочек - говорится в сообщении.

В остальных случаях заявления подаются через ЦНАП. Таким образом очереди в ТЦК по вопросам отсрочек убраны полностью.

В новые категории, для которых отсрочки продлеваются автоматически, вошли, в частности:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;

опекуны человека, признанного недееспособным;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;

люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

учителя школ.

Автопродление также сохраняется для категорий, определенных ранее, среди которых:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести - - во время боевых действий или военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, освобожденные из плена.

Пользователи приложения Резерв+, чьи отсрочки автоматически продлеваются, сначала получили push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных - сообщение о том, что отсрочка уже продлена. Если уведомление не поступило, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устаревшие данные. В таком случае нужно обратиться с документами в любой удобный ЦНАП. ТЦК и СП больше не принимают заявления на отсрочки от граждан - сообщают в министерстве.

