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9 листопада відзначається День української писемності та мови

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні, 9 листопада, відзначають День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса, а віряни вшановують пам'ять Нестора Літописця, пише УНН.

9 листопада відзначається День української писемності та мови

День української писемності та мови

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 “Про День української писемності та мови”.

Цьогорічний 21-й радіодиктант національної єдності відбудеться також 9-го листопада. Він розпочнеться о 10:30. Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва — свято України. Відзначається щорічно 9 листопада разом із Днем української писемності та мови.

Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначався в Україні 23 березня. Ця дата була встановлена в березні 2000 року Указом Президента України № 484/2000, враховуючи вагомий внесок працівників культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність.

З 2013 року, згідно з Указом Президента України Віктора Януковича від 30 грудня 2011 № 1209/2011 “Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят” {Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 717/2013 (717/2013) від 30.12.2013} цей день став відзначатися 9 листопада і отримав назву “Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва”.

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму

У всьому світі 9 листопада відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму, як день, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв.

9 листопада за ініціативою Міжнародної мережі проти расизму UNITED, що об’єднує понад 500 організацій з 49 країн і діє незалежно від політичних партій і урядів, в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму (International Day Against Fascism and Antisemitism).

У цей день в 1938 р. почалися масові єврейські погроми (“Кришталева ніч”) у Німеччині. “Кришталева ніч”, або “Ніч розбитих вітрин” — серія єврейських погромів, організованих нацистами в ніч з 9 на 10 листопада 1938 р. на території Німеччини та Австрії. Вона стала першою масовою акцією фізичного насильства Третього рейху по відношенню до євреїв. 9 листопада 1938 нацисти вбили понад 90 осіб, 30 тисяч євреїв були схоплені і відправлені в концтабори. Сотні синагог було спалено дотла, а тисячі вітрин магазинів, якими володіли євреями, розбиті — звідси й виникла історична назва погрому.

День книги рекордів Гіннеса

Книгу рекордів створив британський інженер і власник пивоварні Х’ю Бівер. У листопаді 1951 року він вирушив із друзями на полювання. Увечері в барі між чоловіками зав’язалася суперечка, який із диких птахів найшвидший. Чоловіки переглянули кілька різних довідників, але відповіді не знайшли.

Тоді Бівер вирішив створити книгу, в якій будуть зібрані всі рекорди. Назвав він її на честь своєї пивоварні. В даний час Книга рекордів Гіннеса є книгою з найбільшим тиражем із усіх книг, захищених авторським правом.

Релігійні свята

Сьогодні святкується день пам’яті Нестора Літописця (1056-1114 рр.) — монаха Києво-Печерського монастиря та автора “Повісті минулих літ”, який відіграв провідну роль не тільки в українській історії, а й у світовій. У своїх працях він детально розповідав про життя під час правління перших князів Київської Русі.

У вівторок, 9 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк, Агрипін, Олександр, Єлизавета.​

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