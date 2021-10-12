В Україні 9 листопада проведуть радіодиктант національної єдності. Читатиме його Андрухович

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні 21-й радіодиктант національної єдності відбудеться 9-го листопада з 10:00 до 11:00. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, відповідальний за платформу радіо, Дмитро Хоркін, передає УНН.

Цитата

“9-го листопада з 10:00 до 11:00 запрошуємо вас писати наймасштабніший флешмобний радіодиктант національної єдності. Писатиме і читатиме текст український культовий письменник Юрій Андрухович. Дивитися це можна на телеканалі UA: ПЕРШИЙ та інших телеканалах Суспільного, а також на сайті suspilne.media та на ютюб-каналі. Слухати — на Українському радіо та Радіо Культура”, — розповів Хоркін.

Деталі

За його словами, за тиждень буде анонсовано тему диктанту разом із Юрієм Андруховичем.

“Також ми маємо своїх консультантів. Цьогоріч, вже вдруге, науковим головним консультантом радіодиктанту є українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка Національного університету „Києво-Могилянська академія“ Лариса Масенко. Також будуть науковці із кафедри стилістики та методики викладання одного із наших вишів. Ми рухаємося у напрямку медійної режисури, плюс допомагають всі сучасні сервіси. Вже за кілька хвилин після прочитання тексту для тих, хто повільно пише, текст з’явиться на ютюбі. Тобто, буде змога переслухати і дописати”, — сказав Хоркін.

Окрім того, він повідомив, що Суспільне запросить писати радіодиктант Президента, народних депутатів, міністрів, прем’єр-міністра, діячів культури.

Доповнення

Минулого року участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності взяло чимало політичних діячів.

Нагадаємо, 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене на честь Нестора Літописця президентським указом від 1997 року.

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