В Україні 9 листопада проведуть радіодиктант національної єдності. Читатиме його Андрухович

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“9-го листопада з 10:00 до 11:00 запрошуємо вас писати наймасштабніший флешмобний радіодиктант національної єдності. Писатиме і читатиме текст український культовий письменник Юрій Андрухович. Дивитися це можна на телеканалі UA: ПЕРШИЙ та інших телеканалах Суспільного, а також на сайті suspilne.media та на ютюб-каналі. Слухати — на Українському радіо та Радіо Культура”, — розповів Хоркін.

Деталі

За його словами, за тиждень буде анонсовано тему диктанту разом із Юрієм Андруховичем.

“Також ми маємо своїх консультантів. Цьогоріч, вже вдруге, науковим головним консультантом радіодиктанту є українська мовознавиця, докторка філологічних наук, професорка Національного університету „Києво-Могилянська академія“ Лариса Масенко. Також будуть науковці із кафедри стилістики та методики викладання одного із наших вишів. Ми рухаємося у напрямку медійної режисури, плюс допомагають всі сучасні сервіси. Вже за кілька хвилин після прочитання тексту для тих, хто повільно пише, текст з’явиться на ютюбі. Тобто, буде змога переслухати і дописати”, — сказав Хоркін.

Окрім того, він повідомив, що Суспільне запросить писати радіодиктант Президента, народних депутатів, міністрів, прем’єр-міністра, діячів культури.

Доповнення

Минулого року участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності взяло чимало політичних діячів.



Нагадаємо, 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене на честь Нестора Літописця президентським указом від 1997 року.