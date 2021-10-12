В Украине 9 ноября проведут радиодиктант национального единства. Читать его буде Андрухович
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Украине 21-й радиодиктант национального единства состоится 9 ноября с 10:00 до 11:00. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил член правления Национальной суспильной телерадиокомпании Украины, ответственный за платформу радио, Дмитрий Хоркин, передает УНН.
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"9 ноября с 10:00 до 11:00 приглашаем вас писать масштабный флешмобний радиодиктант национального единства. Писать и читать текст украинский культовый писатель Юрий Андрухович. Смотреть это можно на телеканале UA: ПЕРВЫЙ и других телеканалах Суспильного, а также на сайте suspilne.media и на ютюб-канале. Слушать - на украинском радио и Радио Культура", - рассказал Хоркин.
Детали
По его словам, через неделю будет анонсировано тему диктанта вместе с Юрием Андруховичем.
"Также мы имеем своих консультантов. В этом году, уже во второй раз, научным главным консультантом радиодиктанта является украинский языковед, доктор филологических наук, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Лариса Масенко. Также будут ученые из кафедры стилистики и методики преподавания одного из наших вузов. Мы движемся в направлении медийной режиссуры, плюс помогают все современные сервисы. Уже через несколько минут после прочтения текста для тех, кто медленно пишет, текст появится на Ютюбе. То есть, будет возможность прослушать и дописать", - сказал Хоркин.
Кроме того, он сообщил, что Суспильне пригласит писать радиодиктант Президента, народных депутатов, министров, премьер-министра, деятелей культуры.
Дополнение
В прошлом году участие во Всеукраинском диктанте национального единства приняло немало политических деятелей.
Напомним, 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Праздник установлен в честь Нестора Летописца президентским указом от 1997 года.