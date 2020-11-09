Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності

Так, у День писемності та мови Українське радіо традиційно проведе Всеукраїнський диктант національної єдності. Ефір о 9:00 на хвилях Українського радіо, Радіо Промінь та Радіо Культура розпочнуть ведучі Роман Коляда та Інна Москвіна. О 9:15 акторка Римма Зюбіна прочитає текст диктанту, який написав відомий письменник і видавець Іван Малкович.

Роботи будуть прийматися онлайн та офлайн. Паперового листа з диктантом потрібно надсилати за адресою: вул. Хрещатик, 26, м. Київ, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Також свою роботу можна надсилати на електронну скриньку [email protected].