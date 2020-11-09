Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства

Так, в День письменности и языка Украинское радио традиционно проведет Всеукраинский диктант национального единства. Эфир в 9:00 на волнах Украинского радио, Радио Проминь и Радио Культура начнут ведущие Роман Коляда и Инна Москвина. В 9:15 актриса Римма Зюбина прочитает текст диктанта, который написал известный писатель и издатель Иван Малкович.

Работы будут приниматься онлайн и офлайн. Бумажное письмо с диктантом нужно присылать по адресу: ул. Крещатик, 26, г. Киев, 01001. Важно, чтобы гриф даты направления был не позднее 10 ноября. Также свою работу можно присылать на электронный ящик [email protected].