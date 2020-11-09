Дипломати, судді, депутати і один прем’єр: хто писав диктант національної єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У День писемності та мови традиційно писали Всеукраїнський диктант національної єдності. Участь у ньому взяло чимало політичних діячів, передає УНН.
Так, наприклад, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль взяв участь у заході. Диктант він писав у студії, облаштованій в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського.
Там же участь в радіодиктанті взяло декілька народних депутатів, зокрема заступниця голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
До 20-го ювілейного радіодиктанту долучився також Вищий антикорупційний суд.
"Сьогодні ранком працівники апарату та судді першої інстанції та Апеляційної палати доєдналися до вже традиційного радіодиктанту національної єдності", - повідомили в пресслужбі суду.
Долучились до заходу не лише українські діячи, але і закордонні дипломати.
"У День української писемності та мови британські й місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на письмі", - повідомили у Twitter члени команди британського посольства в Україні.
Нагадаємо, 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене на честь Нестора Літописця президентським указом від 1997 року.
Посольство Великої Британії долучилося до написання Радіодиктанту національної єдності.
У День української писемності та мови британські й місцеві співробітники вирішили перевірити свої знання української мови на письмі.#РадіоДиктант2020 #пишемоукраїнською pic.twitter.com/xUuHQtjes3