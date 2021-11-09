9 ноября отмечается День украинской письменности и языка

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19526 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 39047 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69718 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 220310 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126576 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394840 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313642 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214314 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244526 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255316 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.1м/с
65%
Популярные новости

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12663 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14572 просмотра

Атака на Кривой Рог: известно уже о 6 погибших детях, Зеленский требует давить на рф

4 апреля, 17:17 • 10957 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17727 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15074 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135448 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 220312 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394841 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256389 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313643 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5546 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17815 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47769 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73037 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58068 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

9 ноября отмечается День украинской письменности и языка

Киев • УНН

 • 84463 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, отмечают День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса, а верующие чтят память Нестора Летописца, пишет УНН.

9 ноября отмечается День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка

Праздник установлен 9 ноября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 “О Дне украинской письменности и языка”.

Нынешний 21-й радиодиктант национального единства состоится также 9-го ноября. Он начнется в 10:30. Время для отправки готового текста — астрономическая сутки.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства — праздник Украины. Отмечается ежегодно 9 ноября вместе с Днем украинской письменности и языка.

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства отмечался в Украине 23 марта. Эта дата была установлена в марте 2000 года Указом Президента Украины № 484/2000, учитывая весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно просветительскую деятельность.

С 2013 года, согласно Указу Президента Украины Виктора Януковича от 30 декабря 2011 года № 1209/2011 “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников” {С изменениями, внесенными согласно Указу Президента № 717/2013 (717/2013) от30.12.2013} этот день стал отмечаться 9 ноября и получил название “Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства”.

Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма

Во всем мире 9 ноября отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма, как день, когда состоялась первая массовая акция физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

9 Ноября по инициативе Международной сети против расизма UNITED, объединяющей более 500 организаций из 49 стран и действующей независимо от политических партий и правительств, во многих странах мира отмечается Международный день против фашизма и антисемитизма (International Day Against Fascism and Antisemitism).

В этот день в 1938 г. начались массовые еврейские погромы (“Хрустальная ночь”) в Германии. “Хрустальная ночь” или “Ночь разбитых витрин” — серия еврейских погромов, организованных нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. На территории Германии и Австрии. Она стала первой массовой акцией физического насилия Третьего рейха по отношению к евреям. 9 Ноября 1938 года нацисты убили более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Сотни синагог были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, которыми владели евреями, разбиты — отсюда и возникло историческое название погрома.

День книги рекордов Гиннеса

Книгу рекордов создал британский инженер и владелец пивоварни Хью Бивер. В ноябре 1951 года он отправился с друзьями на охоту. Вечером в баре между мужчинами завязался спор, какая из диких птиц самая быстрая. Мужчины просмотрели несколько разных справочников, но ответа не нашли.

Тогда Бивер решил создать книгу, в которой будут собраны все рекорды. Назвал он ее в честь своей пивоварни. В настоящее время Книга рекордов Гиннеса является книгой с самым большим тиражом из всех книг, защищенных авторским правом.

Религиозные праздники

Сегодня празднуется день памяти Нестора Летописца (1056-1114 гг.) — Монаха Киево-Печерского монастыря и автора “Повести временных лет”, который сыграл ведущую роль не только в украинской истории, но и в мировой. В своих трудах он подробно рассказывал о жизни во время правления первых князей Киевской Руси.

Во вторник, 9 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Нестор, Андрей, Капитолина, Еротіїда, Марк, Агрипины, Александр, Елизавета.​

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49