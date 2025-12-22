58 з 86 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною, але є влучання у 12 місцях
Київ • УНН
В ніч на 22 грудня росія атакувала Україну 86 ударними БпЛА, з яких 58 було збито/подавлено. Зафіксовано влучання 26 дронів на 12 локаціях та падіння уламків на одній локації.
росія вночі вдарила по Україні 86 дронами, 58 з них знешкоджено, але є влучання у 12 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 грудня (з 19:00 21 грудня) ворог атакував 86 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донеччини, Чауда – ТОТ АР Крим, понад 50 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 58 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Вантажний потяг зійшов з рейок біля Коростеня після детонації, імовірно, "шахеда" - Укрзалізниця22.12.25, 08:45 • 1006 переглядiв