01:25 • 13168 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 26533 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 31018 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 39246 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 37467 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 47551 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 71944 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 84195 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 45641 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 38777 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
58 из 86 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, но есть попадания в 12 местах

Киев • УНН

 • 782 просмотра

В ночь на 22 декабря россия атаковала Украину 86 ударными БПЛА, из которых 58 были сбиты/подавлены. Зафиксированы попадания 26 дронов на 12 локациях и падение обломков на одной локации.

58 из 86 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, но есть попадания в 12 местах

россия ночью ударила по Украине 86 дронами, 58 из них обезврежены, но есть попадания в 12 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 декабря (с 19:00 21 декабря) враг атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донетчины, Чауда – ВОТ АР Крым, более 50 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации

- сообщили в ВС ВСУ в соцсети.

Грузовой поезд сошел с рельсов возле Коростеня после детонации, предположительно, "шахеда" - Укрзализныця22.12.25, 08:45 • 922 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина