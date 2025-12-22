58 из 86 запущенных рф дронов обезвредили за ночь над Украиной, но есть попадания в 12 местах
В ночь на 22 декабря россия атаковала Украину 86 ударными БПЛА, из которых 58 были сбиты/подавлены. Зафиксированы попадания 26 дронов на 12 локациях и падение обломков на одной локации.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 декабря (с 19:00 21 декабря) враг атаковал 86 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, ВОТ Донетчины, Чауда – ВОТ АР Крым, более 50 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 58 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации
