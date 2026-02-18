50 енергетиків отримають цьогоріч по 200 тис. гривень від держави - Свириденко
Київ • УНН
Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі. Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна
Вона додала, що фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету. Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.
Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року
На порталі "Дії" розпочато подачу заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Виплати за січень-березень 2026 року будуть нараховані до кінця цього місяця.