50 енергетиків отримають цьогоріч по 200 тис. гривень від держави - Свириденко

Кабінет міністрів заснував щорічну премію для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі. Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна