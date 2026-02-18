50 енергетиків отримають цьогоріч по 200 тис. гривень від держави - Свириденко

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 9482 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
15:06 • 19830 перегляди
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
14:25 • 15676 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 25134 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 20510 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 16744 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 21117 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 24178 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17440 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 18377 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"
16:34
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
17:10
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34 • 25134 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Абу-Дабі
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу
19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

50 енергетиків отримають цьогоріч по 200 тис. гривень від держави - Свириденко

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 586 перегляди

Кабінет міністрів України заснував щорічну премію для працівників енергетичної галузі. До 50 премій по 200 тисяч гривень кожна будуть присуджуватися щорічно.

50 енергетиків отримають цьогоріч по 200 тис. гривень від держави - Свириденко

Кабінет міністрів заснував щорічну премію для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН

Уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів України для працівників енергетичної галузі. Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тисяч грн кожна 

- написала Свириденко. 

Вона додала, що фінансування премії відбувається за рахунок коштів держбюджету. Вона має стати щорічною державною відзнакою за професіоналізм та самовіддану працю в енергетичній галузі.

Це додаткова подяка держави разом із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, які ми запровадили з початку року 

- додала Свириденко. 

Нагадаємо 

На порталі "Дії" розпочато подачу заявок на доплату 20 тис. грн для працівників аварійно-відновлювальних бригад. Виплати за січень-березень 2026 року будуть нараховані до кінця цього місяця.

Павло Башинський

СуспільствоЕкономіка
Морози в Україні
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Сніг в Україні
Електроенергія
Юлія Свириденко