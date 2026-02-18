50 энергетиков получат в этом году по 200 тыс. гривен от государства - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров Украины учредил ежегодную премию для работников энергетической отрасли. До 50 премий по 200 тысяч гривен каждая будут присуждаться ежегодно.
Правительство приняло решение об учреждении ежегодной премии Кабинета министров Украины для работников энергетической отрасли. Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды. Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тысяч грн каждая
Она добавила, что финансирование премии происходит за счет средств госбюджета. Она должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.
Это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года
Напомним
На портале "Дії" начата подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад. Выплаты за январь-март 2026 года будут начислены до конца этого месяца.