50 энергетиков получат в этом году по 200 тыс. гривен от государства - Свириденко

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Кабинет министров Украины учредил ежегодную премию для работников энергетической отрасли. До 50 премий по 200 тысяч гривен каждая будут присуждаться ежегодно.

50 энергетиков получат в этом году по 200 тыс. гривен от государства - Свириденко

Кабинет министров учредил ежегодную премию для работников энергетической отрасли. Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тысяч грн каждая. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН

Правительство приняло решение об учреждении ежегодной премии Кабинета министров Украины для работников энергетической отрасли. Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают наивысшего признания и награды. Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий в размере 200 тысяч грн каждая 

- написала Свириденко. 

Она добавила, что финансирование премии происходит за счет средств госбюджета. Она должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.

Это дополнительная благодарность государства вместе с ежемесячными доплатами для работников ремонтных бригад, которые мы ввели с начала года 

- добавила Свириденко. 

Напомним 

На портале "Дії" начата подача заявок на доплату 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад. Выплаты за январь-март 2026 года будут начислены до конца этого месяца.

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Снег в Украине
Электроэнергия
Юлия Свириденко