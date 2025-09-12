5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні

Космічні битви, суворі пустелі, морські мандри та несподівані дива - все це для поціновувачів захоплюючого кіно. УНН пропонує добірку пригодницьких серіалів, які можна переглянути.

Мандалорець (The Mandalorian) 2019

Після падіння Галактичної імперії здавалось, що епоха темряви завершилась. Та на далеких окраїнах галактики все ще панує хаос і діють власні закони. Сюжет переносить нас у часи до появи Першого Ордена, коли новий лад ще не встиг зміцнитися. У центрі історії — самотній мандалорець, мисливець за винагородами. Він береться за небезпечні завдання, виживаючи серед ворожих світів. У цих диких краях влада Нової Республіки майже не відчувається, і кожен крок може стати фатальним. Його шлях — це поєднання ризику, честі та виживання.

• Жанр: пригоди, фантастика;

• Країна: США;

• Режисери: Дебора Чоу, Рік Фамуїва;

• Актори: Педро Паскаль, Омід Абтахі, Джіна Карано, Джанкарло Еспозіто, Вернер Герцоґ, Нік Нолті.

У пустелі смерті (Into the Badlands) 2015-2019

Величезною пустелею правлять сім баронів, а їхню владу захищають елітні воїни-вбивці. Санні — один із найсильніших серед них, головнокомандувач і радник наймогутнішого барона. Та все змінюється, коли він рятує юного хлопця, що володіє небезпечною таємницею. За ним оголошено полювання, а нагорода за упіймання надзвичайно велика. Санні вирішує вирушити у втечу разом із хлопцем, щоб знайти новий шлях. Їхня подорож пустелею стане випробуванням честі, сили та пошуків справжнього сенсу життя.

• Жанр: драма, пригоди;

• Країна: США;

• Режисери: Пако Кабесас, Девід Добкін, Ґай Ферланд;

• Актори: Деніел Ву, Орла Брейді, Сара Болджер, Араміс Найт, Олівер Старк, Мартон Чокаш, Стівен Ленг, Нік Фрост.

Наутілус (Nautilus) 2024

Молодий спадкоємець, відомий як Немо, втрачає все й опиняється в полоні. Його змушують працювати над створенням унікального підводного судна. Та під час випробувань він наважується на втечу разом з іншими в’язнями. Хоча команда нічого не розуміє у морській справі, Немо поступово робить із них справжніх моряків. Власники судна прагнуть повернути "Наутілус" і переслідують втікачів усіма силами. Але Немо вже став капітаном і готує ворогам несподівану відплату. Його мета — не лише свобода, а й помста за всі страждання.

• Жанр: драма, бойовик, пригоди;

• Країна: Велика Британія;

• Режисери: Майкл Меттьюз, Бен С. Лукас, Ізабель Сіб;

• Актори: Шазад Латіф, Джорджія Флуд, Селін Менвіль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллінз-Леві, Кайден Прайс, Бенедикт Гарді, Арло Грін, Тайрон Нгатай.

Сліпота (SEE) 2019-2022

У світі, де люди втратили зір, навчилися виживати іншими способами Баба Восс, вождь племені й безстрашний воїн, опиняється перед новим викликом. У його родині народжуються близнюки, які здатні бачити світ власними очима. Це відкриття стає справжнім шоком для племен і ставить під загрозу крихкий баланс. Для одних діти — небезпечна загроза, для інших — надія на нове майбутнє. Відтепер сім’я стає мішенню переслідувань, а Восс мусить боротися за їхнє життя.

• Жанр: драма, фантастика, пригоди;

• Країна: США;

• Режисери: Френсіс Лоуренс, Стівен Серджік, Фред Туа, Андерс Енгстрем;

• Актори: Елфрі Вудард, Джош Блекер, Неста Купер, Гера Гілмарсдоттір, Сильвія Хукс, Арчи Мадекве.

Гало (Halo) 2022-2024

XXVI століття. Людство веде запеклу війну з релігійним союзом інопланетних рас і поступово втрачає сили. Єдиною надією стає проєкт SPARTAN-II, що створює надлюдських воїнів для боротьби з ворогом. Та коли вороги знищують планету разом із більшістю спартанців, рятується лише корабель "Стовп осені". На його борту — Джон-117, єдиний, хто вижив. Йому судилося змінити хід війни. Доля приводить його на таємничий кільцевий світ інопланетян — Halo, який приховує небезпечні секрети.

• Жанр: пригоди, трилери, фантастика;

• Країна: США;

• Режисери: Отто Батурст, Джонатан Лібесман;

• Актори: Пабло Шрайбер, Наташа МакЕлгоун, Шабана Азмі, Букем Вудбайн, Джен Тейлор.